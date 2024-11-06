قطار الباجور يدهس مُسن أثناء عبوره مكان غير مخصص للمشاة
07:58 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
المنوفية- أحمد الباهي:
لقي رجل مصرع أسفل عجلات قطار خط "الباجور بنها" بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.
وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن المتوفى يُدعى "محمد.ز.ع" 62 عامًا، مقيم مدينة الباجور، وأن موقع الحادث كان مظلمًا تمامًا على بعد 200 متر من مزلقان السكة الحديد، وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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