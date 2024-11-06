محافظ المنيا: تقديم 217 نشاطًا خدميًا منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية"

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع الأهالي وسعيه الدؤوب لعقد لقاءات خدمة المواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى المطالب والشكاوى والمقترحات، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بخلق حالة من التفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء "خدمة المواطنين" برئاسة المحافظ، لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من أهالي مركز مغاغة، وناقش عدداً من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية أثناء اللقاء، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، و تنوعت الشكاوى ما بين (مياه شرب وصرف صحي - مرور - تربية وتعليم - تموين - ري - كهرباء - طرق).

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ لطلبات أهالي منشية لملوم ووجه هيئة الأبنية التعليمية بعمل دراسة إمكانية تعلية مدرسة منشية لملوم للتعليم الأساسي وذلك حتى تستوعب الطلاب نظراً لتكدسهم داخل الفصول، ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز مغاغة بإنشاء مطب صناعي على الطريق الدائري أمام المدرسة حرصًا على سلامة التلاميذ، كما وجه بدراسة طلب أهالي برطباط بإنشاء مدرسة ثانوي زراعي، ودراسة إنشاء طريق يربط بين قرية كفر الصالحين والطريق الدائري.

وناقش المحافظ، شكوى أهالي قرية برطباط بشأن عدم عمل الوحدات الصحية داخل القرية لمدة ٢٤ ساعة، ووجه وكيل وزارة الصحة باختيار وحدة مركزية تخدم القرية الأم والقرى المجاورة تعمل طوال اليوم بتواجد الأطباء والتأكد من انتظام الخدمة باعتبار الصحة أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري.

كما استمع المحافظ إلى عدد من المشكلات الخاصة بالحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، موجهاً بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من تلك الأسر، وكذلك توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد منهم مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة، مؤكداً على أهمية تلبية مطالب المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، موجهًا بتشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بوضع ضوابط جديدة للخدمات التموينية تضمن أن لا يكون مفتش تموين من نفس سكان القرية لضمان التأكد من أعمال الرقابة التموينية وذلك لضبط العمل بالمخابز ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستمر في تحقيق أهدافها لتحسين مستوى المعيشة، وقدمت منذ انطلاقها في المحاقظة 217 نشاطاً خدمياً، ونفذت 4226 فعالية، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف للاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والأسرة المصرية.

كما شدد المحافظ ، على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتنسيق الكامل بين كافة الجهات وتكثيف الجهود المبذولة لضمان سرعة إنجاز الأعمال والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك، في إطار تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء، وجه المحافظ، إدارة خدمة المواطنين بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

حضر اللقاء، النائبان إيهاب عبد العظيم، وسعودي عبد الرحمن، عضوا مجلس النواب، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والوحدات القروية وكافة الجهات التنفيذية المعنية.