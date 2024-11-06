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محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة ورئيس هيئة تنمية الصعيد

06:37 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة ورئيس هيئة ت

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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، و المهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصعيد، ووزارة الصحة بهدف تطوير عدد من الوحدات والمنشآت الصحية.

جاء ذلك في حضور الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، و الدكتور محمد قُريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتورة داليا مجدي مدير فرع هيئة تنمية الصعيد ببني سويف.

و استعرضت وكيل وزارة الصحة المقترح الذي سيجري تنفيذه، ويشمل تطوير المركز الطبي في مدينة بني سويف شرق النيل، والوحدات الصحية بقرى ميدوم بمركز الواسطى، ودشطوط بسمسطا، وقاي بإهناسيا.

من جانبه كلف المحافظ وكيل الصحة بمتابعة تنفيذ الإجراءات التحضيرية اللازمة، وتوفير البيانات المطلوبة للبدء في المشروعات في أقرب وقت ممكن، ضمن جهود الدولة التي تسير في أكثر من اتجاه وإجراء لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

محافظ بني سويف نائب وزير الصحة رئيس هيئة تنمية الصعيد الدكتور محمد هاني غنيم
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