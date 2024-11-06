الوداع الأخير.. مأساة على صحراوي سوهاج ضحيتها أب وابنيه

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم مروع، نتج عنه مصرع 4 أشخاص بينهم أب ونجليه، كانوا في طريقهم لمطار سوهاج الدولي؛ لتوديع الابن الأكبر قبل سفره للمملكة العربية السعودية، كما نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص آخرين.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة.



تبين من التحريات وقوع الحادث بين سيارة نقل قيادة "مصطفى. ع" 29 عامًا سائق ويقيم بمحافظة قنا، وسيارة ملاكي قيادة "رشدي. م" 61 عامًا بالمعاش ويقيم بمحافظة قنا؛ بسبب اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الجانب الأيمن، ما نتج عنه انحراف السيارة الثانية على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الثانية، ونجليه "عبدالرحمن" 24 عامًا حاصل على دبلوم، "بهاء" 19 عامًا طالب، "هشام. م" 29 عامًا حاصل على دبلوم زراعة ويقيم بمحافظة قنا.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج المذكورين من السيارة، ونقلهم لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.



كما نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى، ومستقلي السيارة الأولى "محمد. ع" 30 عامًا عامل، "إمام. ا" 46 عامًا مقاول، "أحمد. م" 43 عامًا عامل، ويقيمون بمحافظة قنا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وكشفت التحريات أن المتوفين كانوا في طريقهم لمطار سوهاج الدولي لتوديع المتوفي الثاني قبل مغادرته البلاد للمملكة العربية السعودية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.