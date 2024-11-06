مستقلًا رافعة متحركة.. رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال تغطية الصالة الرياضية- صور

- عمار عبدالواحد:

استقل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الرافعة المتحركة لمتابعة أعمال التغطية لصالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، المقامة على أرض المقر الجديد، والتي تعد واحدة من خمس صالات على مستوي الجمهورية، التي يتوافر بها اشتراطات الألعاب الأولمبية.

وأثنى "النعماني" على المستوى المتميز للصالة المغطاة، ومعدل الإنجاز المحقق بها حتى الآن، موجهًا الشكر للقائمين على إنشائها، والذي يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومتابعة جيدة؛ لضمان توفير بيئة مثالية للأنشطة الرياضية المختلفة، من تصميم الهيكل الداخلي وتحديد المساحات المخصصة لمختلف أنواع التمارين، إلى جانب عمليات التجهيز بدءًا من مرحلة التخطيط الأولى وحتى الأعمال التي تنفذ الآن.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن هذه الصالة فريدة من نوعها والأولى على صعيد مصر؛ل إنشائها وفقًا للمعايير الدولية، لتستوعب نحو 5 آلاف مشجع، وذلك على مساحة ٢٦ ألف متر، مشيرًا إلى أن صالة الألعاب الأوليمبية ستحدث تميزًا في كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

فيما أوضح المهندس محمد لطفي، مسئول المشروع أن رئيس الجامعة وجه بضرورة إسراع وتيرة العمل حتى تكون الصالة الرياضية جاهزة قريبًا لاستضافة جميع الأحداث والبطولات الرياضية في شتى المجالات، خاصة مع ما تحتويه من ملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

جدير بالذكر، أن المكان يتضمن صالة رئيسية، وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، وصالة لكبار الزوار، وأخرى للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، وغرفة للتعليق، والبث التليفزيوني، ملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، ونادي صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي.