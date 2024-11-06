حادث مأساوي.. وفاة لاعب كمال أجسام في الغربية



الغربية - مروة شاهين:

شهد طريق "زفتى - المحلة" بمحافظة الغربية، وفاة لاعب كمال أجسام في العقد الرابع من العمر إثر انقلاب سيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة علي طريق "زفتى - المحلة" أسفر عن وفاة شاب.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وبفحص البلاغ تبين وفاة شاب يدعى بسام صلاح، لاعب كمال أجسام، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، نتيجة انقلاب سيارة على طريق "زفتى - المحلة" وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.