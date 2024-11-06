"الميت صحي افتح الباب".. تُربي بالمنوفية يحكي أغرب المواقف من عالم الموتى- فيديو وصور

المنوفية- أحمد الباهي:

روى عادل الهبلة أشهر تُربي بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، أغرب المواقف التي واجهها خلال عمله في دفن الموتى منذ أن بدأ المهنة قبل ثلاثين عامًا، متحدثا عن طلبات غريبة من أهالي الموتى بعد دفن ذويهم بأيام قليلة.

فتح مقبرة على ميت بعد يومين

"الهبلة" 74 عامًا، روى لـ مصراوي، أغرب موقف تعرض له بعد دفن أحد الموتى وبعد إتمام عمله وإغلاق المقبرة جاءت عائلته بعدها بيومين، يؤكدون أن أحدهم شاهد رؤيا في المنام يظنون منها أن ميتهم حي ولابد من فتح المقبرة للاطمئنان عليه، فاضطر للاستجابة لهم، وبعد فتح المقبرة تبين أن الجثة على حالها كما وضعت، فرد عليهم منفعلا: "مفيش ميت بيصحي تاني يا أخوانا".

أعمال سحر ودجل بالمقابر

وعن دفن الأعمال المؤذية والسحر في المقابر، أشار إلى أن تلك الأمور لم تعد موجودة منذ سنوات، نتيجة لرصف طرقات المقابر بالبلاط، وكونه يتردد دائمًا على المقابر ويسأل كل غريب عن سبب تواجده، لأن هناك أمانات بالمقابر ولها حرمتها.

حانوتي المنوفية لا يبيت في المقابر

وأشار إلى أنه حال وجود أكثر من حالة وفاة في اليوم، يدفعه لأخذ قسط من الراحة بالنوم في محيط إحدى المقابر، ولكن مع حلول المساء ينصرف: "أنا مش بنام بالليل أبدًا مش صح نكون هنا وقت الليل".

وختم الرجل حديثه أن بعض الأوقات يساعده أبنائه وزوجته في أعمال المقابر، وقد دخل ذلك المجال حينما دفن شقيقه ومنذ ذلك الوقت وأصبح هناك علاقة معدومة الخوف بينه وبين المقابر، وبات ذلك عمله الأساسي بعد أن كان موظفًا في مديرية الطرق.