بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول استعدادًا لموسم الأمطار

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كتب ـ محمود عجمي :

أعلنت محافظة أسيوط رفع درجة الاستعدادات والطوارئ استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبًا لحدوث أي أزمات.

وفي هذا السياق، أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد مخرات السيول بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، للتأكد من جاهزيتها لموسم الشتاء.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تهدف إلى التأكد من جاهزية مخرات السيول وسدود الإعاقة وجسور الحماية في كافة مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بضرورة الاستعداد الكامل لموسم الشتاء واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أبو العيون عرفات، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مركز أسيوط.

تفقد المحافظ ومرافقوه مخر سيل درنكة بحري، الذي يمتد من أسفل الجبل الغربي وطريق محور الهضبة الغربية بقرية درنكة، ويتكون من مسارين للمياه ويستوعب كميات ضخمة في حالة حدوث سيول أو أمطار غزيرة، ويصب في مصرف نهر النيل. كما تفقد مخر سيل درنكة قبلي، الذي يمتد من أسفل الجبل الغربي بدرنكة مرورًا بمساكن قرية درنكة الجديدة، ووجه بضرورة رفع المخلفات وتطهير مخر السيل بصفة مستمرة.

وخلال الجولة، وجه محافظ أسيوط مسئولي ري أسيوط باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير والأعمال المطلوبة على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول ورفع كافة المخلفات. كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، والعمل على إزالة أية عوائق لضمان سريان المياه بشكل طبيعي من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي، استعدادًا لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار غزيرة.