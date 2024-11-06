تلبية لمطالب المواطنين.. إقامة محطة لتحلية المياه بتجمع الرينة في جنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

قال محمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إنه جاري دراسة إقامة محطة تحلية مياه بتجمع الرينة التابع للمدينة تلبية لمطالب مواطني التجمع، وإنهاء مشكلة مياه الشرب به بشكل نهائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الزيارات للأودية والتجمعات البدوية والقرى للاستماع إلى مطالبهم والمشكلات التي تواجههم ، للعمل على حلها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه سيجري إقامة المحطة بالتنسيق مع الشركة العامة للبترول، و مركز بحوث الصحراء، مشيرا إلى أن فريق من كلا الجانبين قام بزيارة التجمع لتحديد موقع إقامة المحطة، وأخذ عينة من المياه بمعرفة المتخصصين بمركز بحوث الصحراء لتحليلها.

وأكد أن الفريق استمع لمشكلات مواطني التجمع لبحث إقامة مشروعات صغيرة منتجة تتكفل بإقامتها إدارة المشاركه المجتمعية بالشركة العامة للبترول.

ولفت إلى أن أهالي القرية قدموا الشكر والتقدير إلى محافظ جنوب سيناء، و الجهاز التنفيذي علي دعمهم لمواطني الوديان و التجمعات البدوية.

وأشاد رئيس المدينة بالدور الهام للشركة العامة للبترول و مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمع السيناوي.