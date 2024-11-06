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كانوا في طريقهم للمطار.. مصرع أب ونجليه إثر انقلاب سيارة بطريق "قنا- سوهاج"

05:46 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    مصرع أب ونجليه في انقلاب ملاكي
  • عرض 3 صورة
    مصرع أب ونجليه في انقلاب ملاكي
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

حالة من الحزن الشديد خيمت على محافظة قنا، عقب وفاة أب ونجليه، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج، خلال ذهابهم لتوصيل أحد ابنيه لمطار سوهاج للسفر إلى المملكة العربية السعودية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج اتجاه المطار.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعانية الأولية، مصرع كلا من: "رشدي الراوي"، ونجليه "بهاء رشدي الراوي"، و"عبدالرحمن رشدي الراوي"، من محافظة قنا.

تم نقل الجثث إلى مشرحة إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج تحت تصرف الجهات المختصة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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