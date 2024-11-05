إحالة نائب رئيس الخصوص والإدارة الهندسية وإدارة الإشغالات للتحقيق بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة بمدينة الخصوص لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بشوارع المدينة.

ومن جانبه قرر المحافظ، تحويل نائب رئيس مدينة الخصوص والإدارة الهندسية وإدارة الاشغالات للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وتكليف شريف سالم مدير إدارة الأمن بالديوان العام بالاشراف على المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد.

ووجه محافظ القليوبية بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها إلي المدفن الصحي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية والعمل على إرضاء المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.