مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم ميكروباصين غربي الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي مواطن مصرعه وأصيب 12 آخرين في تصادم سيارتي ميكروباص، مساء اليوم الثلاثاء، على الطريق الدولي الجديد في اتجاه مطار برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الجديد اتجاه مطار برج العرب، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 10 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام ميكروباصين بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

وتراوحت الإصابات جراء الحادث بين كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كرموز ومستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.