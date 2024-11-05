ننشر أسماء مصابي حريق جراج الحضرة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على أسماء المصابين في حريق اندلع اليوم الثلاثاء، داخل جراج البلدية في منطقة الحضرة بالإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة مدحت عبد الصبور صالح (52 سنة) بحروق في اليدين والجبهة من الدرجة الأولى بنسبة 18%، ومحمود علي السيد السبكي (58 سنة) بحروق بعموم الجسم بنسبة 100%.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت منطقة الحضرة بالإسكندرية اليوم، حريقًا اندلع في جراج البلدية التابع للمحافظة، نتج عن انفجار برميل يحتوي على مواد مشتعلة.

وأفادت مصادر أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل مخزن الزيت في الورش التابعة لإدارة الورش والنقل بجراج الحضرة، نطاق حي وسط، وجرى إطفاء الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية التي قامت بعملية التبريد.

فيما جرى إخطار الجهات المعنية بالحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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