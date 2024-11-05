"زرعنا كاميرات في أوضة نومك".. السجن 10 سنوات لمتهمين بابتزاز وكيل طب الأزهر بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين، وذلك بتهمة ابتزاز وتهديد وكيل كلية الطب البشري بجامعة الأزهر فرع أسيوط بنشر أمور مخلة بالشرف والمطالبة بمبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين سيد عبد المالك و عصام الدين محمد سيد ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية 6369 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الدكتور "عبد العزيز. ج.ث" وكيل كلية الطب البشري بجامعة الأزهر فرع أسيوط بتضرره من المتهمين "أحمد. ر. س" و"زياد. م. ح" لقيامهما بتهديده عبر تطبيق الواتس آب بإفشاء أمور مخلة بالشرف وطلبهما مبالغ مالية.

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى صحة أقوال المجني عليه بقيام المتهمان "أحمد. ر. س" و"زياد. م. ح" بتهديد المجني عليه بنشر مقاطع مسجلة له مع زوجته.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قام بإيهام المجني عليه بأنهما حصلا على مقاطع مسجلة له مع زوجته داخل غرفة نومه عن طريق زرع كاميرات داخل غرفة نومه، وذلك بالاتفاق مع نجل المجني عليه.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بالاتصال بالمجني عليه وأوهماه بأن نجله قام بتثبيت كاميرات مراقبة داخل غرفة نومه وقام بتسجيل مقاطع فيديو له مع زوجته، وأن تلك المقاطع المسجلة بحوزة إحدى السيدات تقيم بمحافظة الجيزة وطلبا منه مبالغ مالية نظير تحصله على تلك المقاطع وعدم نشرها وبالفعل قام المجني عليه بإعطائهما مبالغ مالية 2 مليون و500 ألف نظير عدم نشر المقاطع .