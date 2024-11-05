بـ 58 سدا وحاجزا ترابيا.. أسوان تستعد لمواجهة السيول

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أسوان – إيهاب عمران :

أعلنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول، حيث جرى التأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ.

وقال المهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الرى فى أسوان، إنه تمت مراجعة جاهزية 36 مخر سيول صناعي بإجمالي أطوال 61 كم، كما تم مراجعة كل المخرات الطبيعية الموجودة فى الأخوار والأودية الجبلية، وجرت أعمال صيانة ورفع كفاءة شبكة الري المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة، وكذلك إدارة وتشغيل المنشآت المائية.

وأضح أن وزارة الري أنشأت خلال الفترة الأخيرة 58 منشأة حماية ما بين سدود وحواجز ترابية وبحيرات صناعية بواقع 22 سد إعاقة و14 حاجزا ترابيا و22 بحيرة صناعية.

وناشد وكيل وزارة الرى بأسوان المواطنين بعدم البناء فى مخرات السيول أو بالقرب منها حرصا على سلامتهم.