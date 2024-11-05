جنوب سيناء توفر منحة مجانية لتدريب الشباب على تكنولوجيا الطاقة المتجددة

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إنه جرى توفير منحة لشباب الخريجين، ضمن فعاليات تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بناءً على البرتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات ممثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المنحة عبارة عن دورة تدريبية بعنوان "Renewable Energy Technology" أي تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ومدتها ثلاثة شهور تعقد بنادي تكنولوجيا دهب بمبنى تمكين المرأة أول طريق المشربة، مشيرًا إلى أنه جرى فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة، وعلى من يرغب في الاشتراك التوجه إلى مركز معلومات دهب بمجلس المدينة لتقديم المستندات والتسجيل.

وأكد أن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه بتوفير كافة الخدمات للمواطنين خاصة داخل المناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة متنقلة على مدار يومين اعتبارًا من اليوم وحتى غدًا الأربعاء.

وأشار إلى أن العمل بالسيارة مستمر على مدار اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ومن المقرر أن يتخللها فترة لمراجعة وترتيب العمل بداية من الساعة 3 حتى الساعة 5 ، وسيجري دفع الرسوم من خلال كارت الفيزا فقط، ولا توجد أي وسيلة دفع أخرى، والحرص على إحضار أي مستند يستخدم في الإجراءات الخاصة بالمواطن من أصل وصورة.