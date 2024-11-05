ضبط عصابة سرقة مهمات السكة الحديد في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في الاستيلاء على مهمات السكة الحديد، من منطقة تشوين بقرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولى، مدير المباحث الجنائية، بضبط "أ. ع. ا"، 45 عامًا، و"أ.ا.م"، حداد وتاجر خردة، أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل بيضاء اللون، محملة بكمية من قواعد تثبيت قضبان السكة الحديد يبلغ عددها 300 قاعدة حديدية، ومسامير خاصة بتثبيت تلك القواعد، وتبلغ حمولتها 2 طن ونصف.

وبمناقشة المتهمين عن مصدر حصولهما على المضبوطات، أقرا أنهما يتعاملان مع مسؤول عن صيانة السكة الحديد، ويدعى "م.ز.ع"، يسهل لهما الاستيلاء على تلك القواعد، من شونة موجودة في منطقة الفنت التابعة لسكة حديد الفشن، بمقابل مادي.

جرى إلقاء القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.