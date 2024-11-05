انفجار برميل مواد مشتعلة.. حريق هائل في جراج بالإسكندرية وإصابة عامل

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب عامل بحروق شديدة بلغت نسبتها 90% إثر انفجار برميل يحتوي على مواد مشتعلة، اليوم الثلاثاء، أدى إلى اندلاع حريق داخل جراج البلدية بمنطقة الحضرة في الإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ووحدات الإطفاء وسيارات الإسعاف بسرعة إلى موقع الحادث، حيث بذلت فرق الإطفاء جهودًا للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة.

وأفادت مصادر أن الحريق نشب نتيجة انفجار مفاجئ في أحد البراميل التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال داخل الجراج، مما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب بسرعة.

جرى نقل العامل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما باشرت فرق البحث الجنائي التحقيق في ملابسات الحادث للتأكد من عدم وجود شبهات جنائية.

وفرضت قوات الأمن طوقًا حول الجراج لتأمين المكان والحفاظ على سلامة المارة، فيما قامت الحماية المدنية بمراجعة إجراءات الأمان والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.