"أبو اللبايش سكر وعسل".. انطلاق موسم تكسير القصب في المنيا- فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

بدأ مزارعو قصب السكر في مراكز جنوب المنيا، تكسير المحصول تمهيداً لنقله إلى المصانع، تمهيداً لإنتاج السكر والعسل الأسود الذي يشتهر به مركز ملوي.

وأجرى مصراوي بثاً مباشراً من زراعات القصب بمركز ملوي، وقال يسري ماجد، أحد المزارعين إن إنتاجية فدان القصب هذا العام تراوحت ما بين 40 و50 طنا، بحسب تكليف الزرع من قبل المزارع، مشيراً إلى أن سعر تكلفة الإنتاج للفدان الواحد وصلت إلى 20 ألف جنيه طوال الموسم.

وأشار المزارع إلى أن تجار القصب يقومون بشرائه بأسعار تصل إلى 100 ألف جنيه للفدان، في حين أن سعر التوريد إلى مصنع سكر أبو قرقاص بعد إعلان المصنع عن استقبال المحصول هذا الموسم وصلت إلى 2500 جنيه للطن، وهو سعر عادل ويشجع المزارعين على التوريد إلى المصنع بدلاً من التعامل مع التجار فقط كما حدث العام الماضي.

بينما قال محمد حسنين، مزارع بقرية الروضة، إن محصول القصب يظل في الأرض لفترة 9 أشهر تقريبا، ويحتاج لمجهود كبير وعدد رايات كثيرة، لذلك يحرص المزارع عند بيعه على تحقيق أكبر استفادة مالية منه، خاصة أنه محصول يشغل الأرض غالبية العام ويحرمه من زراعتها أكثر من مرة بمحاصيل أخرى، مطالباً الدولة بتشجيع المزارعين على زراعته بتقديم الدعم والحوافز.

يذكر أن مساحة الأرض المزروعة بمحصول قصب السكر في محافظة المنيا تصل إلى 40 ألف فدان، وتتركز غالبيتها في مركزي ملوي وديرمواس أقصى جنوب المحافظة.