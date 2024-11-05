تجديد شهادة الأيزو لجامعة الإسكندرية.. وقنصوه: دورات تدريبية لإعداد الكوادر- صور

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق المراجعين من الشركة الأمريكية GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة برئاسة المهندس عمرو الحلو، كبير المراجعين.

وأجرى الفريق مراجعة على مدار يومين للتأكد من تطبيق المواصفة الدولية، وذلك بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات فى إدارات الجامعة المختلفة.

حضر اللقاء كل من الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية الشكر لمنتسبي الجامعة لما بذلوه من جهد لحصول الجامعة على التجديد الثالث لشهاده الأيزو، وذلك من خلال منظومة العمل الجماعي لوضع الجامعة في المكانة التي تستحقها.

وأكد قنصوه، أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية داخل جامعة الاسكندرية، لافتاً أنه سيجري تنظيم حزمة من الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة خلال الفترة القادمة بهدف إعداد كوادر قادرة على تحمل عبء الإدارة مستقبلاً.

وأشار إلى جهود الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة، وإنشاء عدد من الفروع الدولية.

يشار إلى أن الجامعة حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 فى مايو 2015، وجرى تجديد الشهادة لعامي 2016، 2017، وإعتبارا من عام 2018 جرى المنح طبقا للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015 ، والتي جرى التجديد عليها لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025.