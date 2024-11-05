قتل زميله داخل المدرسة.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل واقعة هزت بورسعيد - صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل واقعة قتل طالب زميله داخل مدرسة في بورسعيد.

وأشار، في بيان له، إلى أنه عاينت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني - مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، والتي شهدت واقعة قتل طالب زميله داخل المدرسة، وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأشار إلى أنه تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ نقل على إثره لأحد المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد أن النيابة الإدارية اطلعت على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وترأس فريق أعضاء النيابة إسلام الكيكي، رئيس النيابة، وعضوية كل من: محمد العدل، وأحمد محمود، وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني - وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ في بورسعيد.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما جرى رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد، وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض، على الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، وذلك بمقر اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتُباشر النيابة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.