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الشوارع غرقت.. كسر ماسورة مياه في حي الزهور ببورسعيد- صور

09:55 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تعرضت منطقة عمر بن عبد العزيز نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، لكسر في ماسورة مياه شرب، مما أدى إلى غرق الشارع بالمياه.

ورد بلاغ إلى الأجهزة التنفيذية بديوان عام حي الزهور ببورسعيد بوجود كسر في ماسورة مياه أمام سوق عمر بن عبد العزيز المميز وخلف المعهد الأزهري، فوجه اللواء ايمن صبحي، رئيس حي الزهور بمتابعة البلاغ والتنسيق مع هيئة قناة السويس - قسم الأشغال - للقيام بغلق المحبس، لإصلاح كسر الماسورة.

وأصدر توجيهاته بالدفع بسيارة كسح المياه والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفتح "البيارات" وسحب المياه الناتجة عن الكسر.

كسر ماسورة مياه حي الزهور محافظة بورسعيد مياه شرب
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