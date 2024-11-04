الأسلفت اتاكل.. سيارة نقل تثير الذعر أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)
11:37 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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المنوفية - أحمد الباهي:
توقفت حركة السير بينما أثير الذعر على الطريق الإقليمي بين مدينتي بنها والباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، إثر حادث تسرب بعض حمولة سيارة نقل ثقيل من عبوات "مياه نار" حارقة.
وقد تسببت ميل الحمولة في سقوط جزء منها، ما أدى إلى تآكل أجزاء من أسفلت الطريق. بينما تدخلت قوة تأمين الطريق، بمساعدة معدات الشركة المسؤولة عن صيانة الطريق، لإزاحة السيارة ومنع تفاقم الوضع.
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