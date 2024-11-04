العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل مسكنه بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أقدم شاب على الانتحار بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، حيث شنق نفسه إثر مروره بأزمة نفسية، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بانتحار شاب يُدعى "م.ا"، بعدما عثرت عليه أسرته مشنوقًا داخل غرفته، بدعوى مروره بأزمة نفسية على خلفية تعرضه لحادث أصاب قدمه قبل عامين.

وقد حُرر المحضر اللازم بشأن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.