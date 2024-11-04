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تشغيل المحطة الدائمة لتخفيض الغاز الطبيعي بالوادي الجديد بحضور خبراء إيطاليين (صور)

10:35 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة
  • عرض 10 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة
  • عرض 10 صورة
    تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد
  • عرض 10 صورة
    تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد
  • عرض 10 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة
  • عرض 10 صورة
    تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد
  • عرض 10 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة
  • عرض 10 صورة
    تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد
  • عرض 10 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تشغيل وتركيب المحطة الدائمة لتخفيض الغاز الطبيعي المقامة على مساحة 10 آلاف م² على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، وذلك بحضور خبراء إيطاليين وممثلي شركة طاقة عربية، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان حسين، مدير وحدة التطوير الحضري.

وأوضح الزملوط أن المحطة الجديدة تستوعب خطة التوسعات المستقبلية لتغطية المدينة بأكملها بالغاز الطبيعي بإجمالي 14 ألف عميل، بالإضافة إلى استيعاب الاستخدامات التجارية والصناعية، حيث تعمل بطاقة 2500 متر³/ساعة، إلى جانب محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي الجديدة الدائمة.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ الشبكات بالمدينة بأكملها ومد خطوط الخدمة بإجمالي 188 كم تقريبًا، مُوجهًا بسرعة إنهاء أعمال التشطيبات بالمحطة وتمهيد اللاند سكيب حول الموقع العام.

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المحطة الدائمة لتخفيض الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي محطة تموين السيارات بالغاز الوادي الجديد
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