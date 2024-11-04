عودة الرحلات السياحية البريطانية لمطار شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية "British Airways"، وهي الرحلة رقم 2814 القادمة من مطار "جاتويك"، وعلى متنها 180 سائحًا، تزامنًا مع بداية الموسم السياحي الشتوي.

ويجري إطلاق رحلات الطيران التابعة لهذه الشركة إلى مطار شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي، وكان في استقبال الطائرة وفد من مديري الخطوط الجوية البريطانية في القاهرة.

وجرى استقبال الطائرة باتباع تقليد رش المياه، وتوزيع مطبوعات توضح أهم المقاصد والمزارات السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي 4 رحلات أسبوعيًا خلال الفترة المقبلة، وحتى انتهاء الموسم الشتوي، بداية من شهر نوفمبر الجاري حتى شهر مايو المقبل.