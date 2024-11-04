13 مصابًا في حادث تصادم على طريق مطار برج العرب.. والدفع بـ 12 سيارة إسعاف (صور)

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 13 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل، قبل صينية الهوارية على طريق مطار برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عند تحويلة الكوبري الجديد في طريق مطار برج العرب، اتجاه البرج، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور بينما تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام أتوبيس صغير الحجم تابع لإحدى الشركات وسيارة نقل ثقيل بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 13 مواطنًا بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى تلفيات بالأتوبيس والسيارة وارتباك حركة المرور.

تحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

