كشف غموض مقتل مسنّة في منزلها ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف في كشف غموض العثور على جثة مسنّة مقتولة داخل منزلها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، وذلك في قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف.

كان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بعثور أهالي القرية على جثة "عريفة ع. ح"، 81 عامًا، داخل مسكنها، مع وجود دلائل على سرقة مشغولاتها الذهبية. وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وبتكثيف البحث والتحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ع. م. ص"، 24 عامًا، وشقيقه "م. م. ص"، 21 عامًا، مقيمين في نفس القرية. وعقب استئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمان بأنهما كانا يمران بضائقة مالية، مما دفعهما للتفكير في سرقة مشغولات جارة أقاربهما. وفي يوم الواقعة، دخل المتهم الأول إلى منزل السيدة المسنّة عبر المنور المجاور، حيث قام بفتح الباب الرئيسي ودخل شقيقه الثاني، حاملًا فرد خرطوش ومفرش قماش.

وعندما وجدا السيدة على سريرها، قام المتهم الأول بوضع المفرش على فمها لكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما قام الثاني بسرقة المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها، والتي تضمنت ثلاثة غوايش، خاتمين، وقرطها الذهبي، ولاذا بالفرار بعد ذلك.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.