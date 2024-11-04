"إيده طويلة على حاجات الجيران".. حبس رجل 4 أيام لقتله نجله بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية حبس رجل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قتله نجله مساء السبت، بداعي تعنيفه بسبب سرقة مقتنيات خاصة بالجيران، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.

أقدم المتهم على ربط نجله بالحبال ثم ضربه بـ"قالب طوب" على رأسه عدة مرات، مما أدى إلى وفاته على الفور. وسرعان ما سمع الجيران أصوات الصراخ تتردد من مسكنهم. وعقب إبلاغ الجهات المعنية، ألقت الشرطة القبض على المتهم، فيما تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف للعرض على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح أحد الجيران لموقع مصراوي أنهم أبلغوا والد الطفل أن نجله سرق بابًا حديديًا من أعلى سطوح أحد العمارات بالمنطقة 25، مما أشعل الغضب في قلبه. واستمر الأب في ضرب نجله بقالب الطوب، وعندما انكسر القالب، استبدله بآخر. ثم ربط الأب نجله بالحبال وواصل ضربه مبرحًا. وبعد تركه والعودة إليه مرة أخرى، فوجئ الأب بأن جسد نجله قد أصبح بارداً جداً، مما أصابه بصدمة. وسمعت صرخات الأم في أرجاء المنطقة، حيث أضاف الجار: "بعد القبض على الأب، أحضره رجال النيابة لتمثيل الجريمة، وكان يبدو عليه الصدمة الشديدة، حيث بدا شاحباً وغير قادر على الكلام".

هذا وقد تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بمقتل الطفل "فادي. أ"، 15 عامًا، طالب في الصف الثالث الإعدادي، على يد والده بعد تعرضه للضرب والتعذيب بداعي تهذيب أخلاقه. وتم القبض على المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.