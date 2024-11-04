مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في تصادم بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه وأصيب أربعة آخرون في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، مساء اليوم الإثنين، على الطريق الواصل بين مدينة موط وقرية الدهوس بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين إلى مستشفى الداخلة العام عقب حادث مروري.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد محمود أحمد حسن، 24 عامًا، وإصابة كل من مصطفى أبوبكر عبد السلام، 33 عامًا، وطفله آسر مصطفى أبوبكر، عامين، وشيرين فوزي يوسف، 27 عامًا، وأحمد مجدي أحمد، 17 عامًا، بإصابات وجروح متنوعة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.