إعلان

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في تصادم بالوادي الجديد

07:51 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه وأصيب أربعة آخرون في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، مساء اليوم الإثنين، على الطريق الواصل بين مدينة موط وقرية الدهوس بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين إلى مستشفى الداخلة العام عقب حادث مروري.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد محمود أحمد حسن، 24 عامًا، وإصابة كل من مصطفى أبوبكر عبد السلام، 33 عامًا، وطفله آسر مصطفى أبوبكر، عامين، وشيرين فوزي يوسف، 27 عامًا، وأحمد مجدي أحمد، 17 عامًا، بإصابات وجروح متنوعة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم بين سيارة ودراجة نارية مصرع شاب وإصابة 4 آخرين حادث تصادم بالوادي الجديد مدير أمن الوادي الجديد شرطة النجدة النيابة العامة مستشفى الداخلة العام الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إحالة فلاح للجنايات بتهمة قتل ابنته في أسيوط

إعلان

إعلان

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة