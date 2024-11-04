وكيل تعليم السويس: الحفاظ على هيبة المعلم ومصلحة الطلاب أولوية قصوى

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، أن الأولوية القصوى ستكون للحفاظ على هيبة المعلم والمؤسسة التعليمية، مع التركيز على مصلحة الطلاب وضمان أمنهم وسلامتهم. وشدد على التزامه بالحيادية في التعامل مع جميع الأطراف، واضعًا مصلحة العملية التعليمية فوق أي اعتبار.

جاء ذلك خلال أول لقاء له مع قيادات مديرية التربية والتعليم، حيث اجتمع محمود، اليوم الأحد، في قاعة المديرية مع مديري التعليم الفني بأنواعه ومديري الإدارات التعليمية الثلاث: شمال وجنوب السويس، وإدارة الجناين، إضافة إلى وكلائهم ومديري الإدارات النوعية.

وأشار محمود إلى أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة استكشاف للتعرف على التحديات التي تواجه مدارس السويس، مضيفًا أنه يسعى لاختيار الكفاءات ووضعها في مواقعها القيادية المناسبة، عبر لجان متخصصة وضمان حيادية المسابقات وفق مواعيدها القانونية.