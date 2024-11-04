محافظ الأقصر يتفقد استعدادات احتفالات مولد مارجرجس في أرمنت

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، دير الشهيد مارجرجس في منطقة الرزيقات بمدينة أرمنت، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس، التي تُقام سنويًا خلال شهر نوفمبر.

واستقبل المحافظ كل من القمص توماس الرزيقي، والقمص شنوده الرزيقي، والقمص إسحق الرزيقي، والقمص فام الرزيقي، حيث ناقشوا معه آخر الاستعدادات لانطلاق الاحتفالات المقررة من 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر.

واتخذت سلطات محافظة الأقصر التدابير اللازمة لاستقبال فعاليات المولد، بإعلان حالة الطوارئ في مرافق الصحة والحماية المدنية، مع توفير سيارات الإسعاف والإطفاء تحسبًا لأي طوارئ.

رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري، رئيس مركز أرمنت، واللواء المهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء العربي، مسؤولة المكتب الفني للمحافظ ومديرة وحدة المتغيرات المكانية.