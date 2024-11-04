"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفير السويد لبحث التعاون (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الإثنين، سفير السويد لدى القاهرة "هوكان ايمسجورد"، ومسؤول قطاع الأعمال خالد عبد الوهاب، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

تناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الطرفين المصري والسويدي وتعزيز التبادل التجاري في العديد من القطاعات، أبرزها القطاع الطبي.

جاء ذلك في حضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود مرعي، أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ إسماعيل أبو حمده، والمهندس شريف الجزيري، محمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.