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"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفير السويد لبحث التعاون (صور)

05:57 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

غرفة الإسكندرية تستقبل سفير السويد لدى القاهرة

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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الإثنين، سفير السويد لدى القاهرة "هوكان ايمسجورد"، ومسؤول قطاع الأعمال خالد عبد الوهاب، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

تناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الطرفين المصري والسويدي وتعزيز التبادل التجاري في العديد من القطاعات، أبرزها القطاع الطبي.

جاء ذلك في حضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود مرعي، أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ إسماعيل أبو حمده، والمهندس شريف الجزيري، محمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.

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الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل سفير السويد لدى القاهرة التعاون بين مصر والسويد
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