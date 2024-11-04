"بيستنشقوا طباشير بالمدرسة".. تعليم المنوفية تستدعي أولياء أمور عدد من الطلاب

المنوفية- أحمد الباهي:

ثارت حالة من الجدل بمحافظة المنوفية، عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لعدد من تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمدرسة "سعد حشيش" الابتدائية التابعة لإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وهم يطحنون الطباشير ثم يجرون عملية تسخين، ومن ثم يستنشقوه، الأمر الذي تسبب في صدمة أولياء الأمور والأهالي.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لـ"مصراوي"، أنه تقرر استدعاء 9 أولياء أمور ظهر أولادهم في الفيديو لإحاطتهم بالواقعة وأخذ التزام بضبط سلوك الأطفال.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل الوزارة، إن التصرف عابر من باب لهو الأطفال وبمناقشتهم تبين أنهم لا يفهمون ما فعلوه، مؤكدًا أن الواقعة غير منتشرة وتقرر استدعاء أولياء أمورهم لإخطارهم بتصرف أبنائهم.