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تسببت فى انقطاع الكهرباء.. هطول أمطار على أنحاء متفرقة بالمنوفية -صور وفيديو

04:44 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة المنوفية، عصر اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة وسط سعادة من الأهالي لكونها أول أمطار في فصل الشتاء، كما زادت شدة الأمطار في قرى سبك الضحاك وميت البيضاء وميت الوسطى بنطاق مركز الباجور، كما انقطع التيار الكهربائي مع بداية سقوط الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجويةنبّهت إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة اليوم على عدد من المحافظات من بينها المنوفية، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة ليلاً يصل لحد البرودة، وحذرت من ملامسة الأطفال للنوافذ المعدنية والأعمدة أثناء هطول الأمطار.

انقطاع الكهرباء هطول أمطار التيار الكهربائي هيئة الأرصاد الجوية
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