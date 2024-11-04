استبعاد مدير مدرسة وأحاديث ودية مع الطلاب.. كواليس زيارة وزير التعليم للقليوبية -صور

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قال مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن زيارة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، اليوم الاثنين، إلى مدارس الخصوص شهدت أحاديث أبوية ودية بين الوزير والطلاب .

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزير تابع التلاميذ وخاصة بالمدارس الابتدائية ومراجعة المواد الدراسية معهم، حيث شهدت الزيارة تجاوب بين الوزير والتلاميذ.

وأكد وكيل وزارة التعليم، أن الوزير أشاد بمدرستين من المدارس التي شهدتها الوزارة، فيما قرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص بسبب عدم انضباط المدرسة وغياب كتير من الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إلى أن وزير التربية والتعليم تابع العملية التعليمية بمدارس الخصوص، واطلع على خطة المديرية التعليمية لخفض الكثافات بمدارس الإدارة والتي تمكنت في خفض كثافة الفصل من 224 إلى 49 طالبا داخل الفصل الواحد.

في سياق آخر أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه قرر إحالة مدير مدرسة مسطرد الزراعية للتحقيق العاجل بسبب الإهمال والتقصير، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، مؤكدا أنه لا تهاون ولا تقصير تجاه المقصرين والمهملين.