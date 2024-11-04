تأجيل محاكمة المتهمين في قضية استدراج وذبح طفل أسيوط

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة خمسة متهمين، بينهم ثلاثة أشقاء، في قضية استدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية بمركز البداري في أسيوط، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين حتى ذلك الحين.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة ، وحضور أحمد جمال أبوزيد وكيل النائب العام ، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

وكان المستشار تامر محمود القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أحال المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات بتهمة اختطاف طفل وذبحه وبتر كفيه لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح مقبرة أثرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 18 يونيو الماضي، حيث قام المتهمون: "مدحت. ع. أ" 19 عامًا، وشقيقيه "مصطفى. ع. أ" 15 عامًا و"محمود. ع. أ" 22 عامًا، و"فارس. د. م" 18 عامًا، و"شكري. أ. ع" 76 عامًا بقتل الطفل "محمد. ع. أ" بقتل الطفل عمدًا مع سبق الإصرار.

وبحسب قرار الإحالة فإن المتهم الثاني استدرج الطفل إلى حظيرة مواشي، وقام المتهم الأول بطرحه أرضًا وذبحه، بينما بتر كفيه لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح المقابر الأثرية.