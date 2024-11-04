وفاة سائح ألماني على متن "ذهبية نيلية" بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

توفي سائح ألماني الجنسية، أثناء تواجده على متن "ذهبية" فى رحلة نيلية مع أسرته بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتلقى مدير أمن الأقصر، إخطارً يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة عن وفاة سائح يحمل الجنسية الألمانية أثناء تواجده في رحلة نيلية خاصة مع أسرته، وتبين أنه يدعى "هيكوا أراك" ويبلغ من العمر 59 عاماً، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وكشفت التحريات الأولية، أن السائح الألماني كان متواجدا مع أسرته في رحلة خاصة بـ "ذهبية نيلية'، وحاول أحد أفراد الأسرة ايقاظه من النوم، إلا أنه لم يستجيب فتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى وهناك أبلغهم الطبيب بوفاته، وأشارت التقارير الطبية إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.