محافظ المنيا يتفقد عددًا من المدارس ويوزع الهدايا التذكارية على الطلاب

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المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عددا من المدارس، والتقى بالطلاب والمعلمين وإدارات المدارس، مؤكدًا أهمية التعليم ودور المدرسة في بناء المجتمع.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مدرسة 6 اكتوبر الابتدائية، وتفقد الفصول والأقسام بالمدرسة، والتقى بعدد من الطلاب والمعلمين، مؤكداً على أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب، كما شاهد عدداً من الفقرات الفنية، بالإضافة لمتابعة الفعاليات التي نظمتها مكتبة مصر العامة فرع المنيا بالمدرسة، وحرص المحافظ على متابعة الأنشطة داخل المكتبة المتنقلة وأطلع على مكوناتها، موجهاً بأهمية توفير كتب واصدارات تناسب جميع الأعمار.

وأكد دعمه الكامل لمكتبة مصر العامة لعودتها إلى مكانتها الرائدة وتفعيل دورها الفني والثقافي والفكري لتنوير عقول الطلاب ليخرج لنا جيل ونشأ لديه ثقافة ووعي وانتماء وطنى، مشيدا بالمظهر المُشرف التي ظهرت به المدرسة وحرص علي توزيع الهدايا التذكارية.

كما تفقد المحافظ، المدرسة الفنية الفندقية بنات و تضم فني طاهي وفني مضيف وفني مشرف غرف، وقسم المكاتب الأمامية، ومنظومة الجدارات، كما تضم المدرسة فندقا يحتوى على 10 غرف فندقية بأسعار مخفضة، ومطعمين، ومطبخين بالإضافة إلى قسم الإشراف الداخلي، مشيداً بمنظومة التعليم الفندقي بالمدرسة، وشاهد المحافظ عرض قسم فن الطهي، ويقدم عمل مخبوزات مميزة يتم توزيعها على الطالبات، كما ناقش الطالبات حول الدراسة والاستفادة منها، وأهمية إتقان العمل، والحرص على نظافة وتعقيم الأطعمة للحفاظ على الصحة العامة .

رافق المحافظ، الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس محيي عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة المنيا التعليمية، الدكتورة أمل عليوة مدير فرع مكتبة مصر العامة.