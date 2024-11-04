كان يختبئ فى القاهرة.. القبض على الطالب قاتل زميله داخل مدرسة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت أجهزة الأمن القبض، اليوم الاثنين، على الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، وذلك بمقر اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان لها، إلى أنها كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد وإحداث إصابته التى أودت بحياته وفراره من المدرسة.

وأضافت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان طالب بمدرسة كائنة بدائرة القسم مصاب بجرح طعني إثر تعدي طالب بذات المدرسة عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل المدرسة، بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها، وذلك حال تواجدهما بفناء المدرسة ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة.

وأكدت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، كما جرى ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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