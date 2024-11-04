من داخل دير سانت كاترين.. أطفال المدارس يرفعون شعار " الدير في أمان" -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

استقبل دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، رحلة لأطفال المدارس بإدارة سانت كاترين التعليمية، بهدف زيارة المناطق السياحية الدينية التي توجد داخل الدير، والتعرف على أهميته الدينية والتاريخية.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح الدير ودليل بدوي، إن زيارة الأطفال للدير تعد رسالة للعالم مفادها أن الدير في امان ويفتح أبوابه أمام الزوار يوميا، مؤكدا أن الدير يستقبل يوميا أكثر من 400 سائح من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح حامل مفتاح الدير، في تصريح اليوم، أن الأطفال زاروا شجرة العليقة، و الكنيسة الكبرى، ومتحف الكنوز الأثرية، والبئر المقدس، ومكتبة الدير، كما تجولوا داخل أروقته للتعرف علي مكوناته، واستمعوا إلى شرح مبسط عن تاريخ الدير الذي يعد ثاني أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مسئولي الدير حرصوا على لقاء الأطفال، وتقديم الحلوى لهم، والترحيب بهم، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت مؤخرا أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء الدير، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه.

كما أشارت محافظة جنوب سيناء، إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا هامًا، موضحةً أنه يتم حاليًا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيًا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.