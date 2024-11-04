"وصلني مشوار".. إحالة أوراق عاطل متهم بقتل طالب في كفر الشيخ للمفتي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، حضوريًا بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق عاطل يقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي فيما أسند للمتهم بقتل طالب جامعي بغرض السرقة، وحددت المحكمة جلسة يوم 4 ديسمبر 2024 لنظر القضية.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين عبده علي شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر سيد أحمد شتا، رئيسًا، ومهاب عبدالغفار عبدالمطلب حسن، نائبًا، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 10547 لسنة 2023 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3546 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ أحالت المدعو "ع. م. ف. م"، 30 عامًا، ويقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمته عما أسند إليه، لأنه في يوم 14 يوليو 2023 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، قتل المجني عليه "ع. ع.ع إ"، طالب جامعي، يقيم بحي سخا.

وتبين من أمر الإحالة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض أداة سلاحا أبيض "كتر"، وذلك بأن هاتفه مواعدًا إياه على اللقاء، واستدرجه إلى أحد الأماكن النائية بعيدًا عن أعين المارة، وما أن انفرد به أشهر سلاحه الأبيض المذكور، مباغتًا إياه مسددًا له طعنة واحدة.

واستقرت تلك الطعنة بأعلى مقدمة عنقه، سارحًا بـ"الكتر" لأسفل العنق ناحرًا إياه نحرًا غائرًا، مبتغيًا بذلك مقصده محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته.

ووفق أمر الإحالة فإنه تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بطريق التحايل المجني عليه الطالب الجامعي، وذلك بأن تقابل معه حال قيادته للمركبة خاصته، وسيره بالطريق العام معه طالبًا منه إيصاله حيث مقصده، وعقب إجابته لمراده اقتاده إلى مكان غير مأهول بعيدًا عن أعين المارة مباعدًا بينه وذويه ممهدًا لارتكاب جريمته.

كما اقترنت تلك الجناية الأولى بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات عبارة عن الدراجة البخارية، وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه وذلك بأنه عقب إتمام مشروعه الإجرامي استولى على تلك المنقولات، وذلك حال حمله السلاح.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ أصدرت حكمها على المتهم في شهر يونيو 2024 حضوريًا بمعاقبته بالإعدام شنقًا عما أسند إليه في ذلك الاتهام عقب ورود رأي فضيلة المفتي في حكم أول درجة وبعد استئناف المتهم للحكم أمام محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ أصدرت قرارها السابق.