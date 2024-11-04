إحالة مدير مدرسة مسطرد الزراعية للتحقيق.. وكيل تعليم القليوبية يكشف السبب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحال مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، مدير مدرسة مسطرد الزراعية للتحقيق العاجل بسبب الإهمال والتقصير.

جاء ذلك تحت رعاية التربية والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وشدد مدير المديرية، في بيان له اليوم على تشكيل لجنة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، مؤكدا على أنه لا تهاون ولا تقصير تجاه المقصرين والمهملين.