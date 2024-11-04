بالصور.. منظومة جديدة لإعادة الشكل الجمالي لسوق أسماك بورسعيد

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة المدينة الحرة، اليوم الاثنين، تكليف منظومة جديدة لإدارة وتشغيل سوق السمك الجديد المملوك للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، تهدف لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للسوق كونه مقصد رئيسي للحصول على الأسماك الطازجة لأبناء بورسعيد وزوار المدينة.

وشكل اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لجنة بناء على توجيهات محافظ بورسعيد، لمتابعة والتفتيش على حالة السوق على الطبيعة والاستماع إلى آراء رواد سوق السمك من أبناء بورسعيد وزوارها من مختلف المحافظات، بهدف توفير كافة الخدمات اللازمة، وتسهيل حركة داخل السوق بعد تلقي العديد من الشكاوي.

وشدد مدير عام الجهاز التنفيذي، خلال زيارة السوق، بتكثيف أعمال النظافة والتطهير المستمرة على مدار اليوم داخل السوق خصوصا أماكن انتظار وجلوس المواطنين داخل السوق، والتزام المنتفعين بالمحلات بالحدود والمساحة المخصصة أمام كل محل، طبقا للعقد المبرم مع الجهاز التنفيذي المالك للسوق لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يشار إلى أن السوق يضم 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيجرى تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار سيارات أمام جميع مداخل السوق.