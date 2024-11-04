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من داخل غرفة السيطرة والتحكم .. محافظ البحيرة تتابع أعمال إزالة آثار الأمطار

11:31 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

تابعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عمليات إزالة آثار سقوط الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بنطاق المحافظة مساء أمس، من داخل غرفة السيطرة والتحكم.

وأكدت عازر، تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة والعمل بتنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرفة السيطرة، التي تعمل على مدار الساعة، لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.

كما شددت محافظ البحيرة، على التأكد من الجاهزية التامة لكافة المعدات واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتوزيعها في المواقع الحيوية والنقاط المعرضة لتجمع المياه.

ووجهت برفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

وأهابت محافظة البحيرة، بالمواطنين توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والتواصل الفوري مع الجهات المختصة في حال وجود أي طوارئ أو حالات تستدعي التدخل، لضمان تقديم الدعم اللازم.

جاكلين عازر محافظ البحيرة سقوط الأمطار هيئة الأرصاد الجوية
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