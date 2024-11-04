نادر فرج يكتب أجمل قصة.. لاعب الإسماعيلي يحتفل مع والده بجائز رجل المباراة

الإسماعيلية - مصراوي:

في لقطة مؤثرة أثرت قلوب الجماهير، احتفل نادر فرج لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل المباراة مع والده الذي ظهر وهو يرتدي الجلابية البلدي، في مشهد يعكس قيم الوفاء والعطاء.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة والد لاعب الإسماعيلي وهو يتسلم الجائزة بالجلابية البلدي، الأمر الذي نال إعجاب الجميع، فيما توقع مشجعو الدراويش تصدر اللاعب نادر حمدي مباريات الدوري المصري حيث شارك مع الإسماعيلي ٣٥ مباراة أحرز خلالهم هدف واحد وصنع ٥ أهداف.



وخاض الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة التي بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روح كابتن إيهاب جلال قبل انطلاق المباراة التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وارتدى لاعبو الفريق شارات سوداء تقديرا لجهود الراحل إيهاب جلال، الذي أفنى حياته في خدمة النادي الإسماعيلي سواء حينما كان لاعبا ثم مدربا للفريق الأصفر.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الأولى لمباريات الدوري المصري.

