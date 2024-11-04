تصدير 45 ألف طن فوسفات من سفاجا إلى فيتنام

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، لتحقق تداول 56000 طن بضائع و575 شاحنة و45 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع و234 شاحنة و15 سيارة، وشملت حركة الصادرات 53500 طن بضائع و341 شاحنة و30 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا سجل مغادرة السفينة دليلة، وغادرت أيضا السفينة DUBAI GALACTIC على متنها 45000 طن فوسفات مصدره إلى دولة فيتنام.

كما غادرت ميناء سفاجا السفينة ALCUDIA EXPRESS، بينما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1275 راكب بموانيها.