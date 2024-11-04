مصرع خمسيني تحت عجلات قطار في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مواطن مصرعه، متأثرًا بإصابته تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمدينة المراغة محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج باصطدام القطار "القاهرة- أسوان" بشخص دائرة المركز ووفاته.

تبين مصرع "محمد. م" 51 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة تحت عجلات القطار المشار إليه، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.