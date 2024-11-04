جنوب سيناء تستعد لإطلاق مبادرة "أسبوع الخير" لدعم ذوي الهمم والمقبلات على الزواج

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء، لإطلاق مبادرة "أسبوع الخير" لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة المستلزمات، وخاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية والمناطق النائية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة من المواطنين.

وقال اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري إطلاق المبادرة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وصندوق تحيا مصر، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين داخل المناطق النائية، وتحسين جودة الخدمات والظروف المعيشية، مما يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن المبادرة تتضمن 7 فعاليات متنوعة، كل فاعلية تعمل على محور مختلف مما يسهل وصول الدعم للجميع وكافة المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة لدعمهم كافة الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لأبناء ومواطني جنوب سيناء.

وأكد أن محاور "أسبوع الخير" تتضمن مبادرة "أحسن صحاب” لدعم ذوي الهمم، و"راجعين للمدارس" وخلاها يجري توفير المستلزمات الدراسية للطلاب، و"بالهنا والشفا" وفيها يجري توزيع المواد الغذائية والسلع التموينية واللحوم الطازجة، و"الكساء" لتوزيع ملابس جديدة لمختلف الأعمار تزامنًا مع حلول فصل الشتاء.

وتابع: كما يتضمن مبادرة "بلدك معاك" وهي تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من خلال توفير المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، لتخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم في بدء حياة أسرية مستقرة، وأيضًا إقامة جناح للقوافل الطبية بكافة مدن المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتطورة، مؤكدًا أن هذه القوافل تتضمن عدة تخصصات طبية مختلفة.

وأشار إلى أنه سيجري أيضًا إقامة جناح "قادرون باختلاف"، لتوفير المستلزمات الخاصة التي تسهم في دمج ذوي الهمم داخل المجتمع.