بالصور.. الوادي الجديد تطلق مبادرة علمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أطلقت محافظة الوادي الجديد، المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية العامة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، خلال تفقدها فعاليات المبادرة، اليوم الاثنين، بقاعة علي حريف بمدينة الخارجة، أن المحافظة أطلقت هذه المبادرة حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ودعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب من خلال شرح المواد العلمية وتيسيرها بالتنسيق مع نخبة من أكفأ المعلمين بمختلف التخصصات.

ووجهت نائبة المحافظ، القائمين على المبادرة بضرورة حثّ الطلاب على الحضور والانتظام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحقيق النتائج المرجُوّة من المبادرة.